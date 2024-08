Nino Frassica la decisione a sorpresa | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 1 agosto 2024) Personaggi Tv. Attore, comico, scrittore, sceneggiatore,è uno dei volti più noti della televisione italiana. Lo rivedremo presto al cinema: più precisamente il 21 agosto 2024 quando debutterà nel film 30 anni (di meno).sarà anche tra i protagonisti di Don Matteo 14: il prossimo 17 ottobre tornerà a vestire i panni del marescialloCecchini, che si avvale sempre dell’aiuto del parroco per risolvere il caso di turno. Simpatico, sarcastico e con la battuta sempre pronta, ma anche altruista e dal gran cuore, un po’ come lui. La carriera diè longeva, tuttavia in una recente intervista ha fatto sapere che qualsta cambiando nel suo approccio al lavoro.