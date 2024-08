MotoGP il Mondiale riparte dalla Gran Bretagna Per Martin l’obiettivo è arginare la fuga per la vittoria di Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il Motoarchivia la pausa estiva e si lancia nella parte più intensa della sua stagione. Dopo aver disputato 9 gare nell’arco di 131 giorni, il campionato iridato si appresta a vivere 11 GP nei prossimi 108. Dunque, la concentrazione di eventi si fa più fitta, come ormai d’abitudine. In verità, il momento più “caldo” andràmetà di settembre all’inizio di novembre, quando non ci sarà alcuna tregua. La contesa per il titolo è dunque ancora incertissima, nonostante la differenza tra Francescoe Jorgesia ben maggiore dei 10 punti che attualmente li separano in classifica generale. Tutto pendeparte di Pecco, alfiere del Factory Team e legato a Ducati da un contratto anche per il 2025. Viceversa,ator è in una posizione molto precaria, essendo promesso sposo Aprilia e correndo per una struttura destinata a diventare satellite Yahama.