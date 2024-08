LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Bellandi vola in semifinale nei -78 kg eliminato Pirelli

Leggi tutta la notizia su oasport

12.16 Questi i ripescaggi dei -78 kg: UKR LYTVYNENKO Y-CHN MA Z JPN TAKAYAMA R-NED STEENHUIS G 12.13 Questo il tabellone dei -100 kg allineato ai quarti di finale: AZE KOTSOIEV Z -ISR PALTCHIK P UZB TUROBOYEV M-NED KORREL M GEO SULAMANIDZE I- JPN WOLF A SUI EICH D-ESP SHERAZADISHVILI N 12.12 Ippon di Sherazadishvili!! Lo spagnolo è ai quarti di finale dei -100 kg. 12.11 Queste le due semifinali dei -78 kg: ITAA-POR SAMPAIO P GER WAGNER AM-ISR LANIR I 12.10 Ippon di Lanir!! L'incontro dura appena 23 secondi con l'israeliana chein. 12.08 Sul tatami 2 inizia la sfida tra Lanir e Steenhuis, ultimo quarto di finale del torneo -78 kg. 12.07 Terzo shido per la nipponica: Wagner avanza in. 12.05 Due shido per Takayama, uno per Wagner. Mancano ancora 90? alla fine dell'incontro. 12.