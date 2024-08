LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | la cinese Yang cerca la fuga Ritmi indemoniati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.16 Antonella Palmisano sembra fare fatica su questocosì sostenuti ed è ottava. 10.15ha già guadagnato 6 secondi sulle inseguitrici. 10.13 Nuovo attacco della, ma questo sembra serio. 10.12 Si sta marciando sufolli. In proiezione si andrà ben sotto il primato personale di Antonella Palmisano. L’azzurra è chiamata a migliorare i propri limiti se vorrà giocarsi una medaglia. 10.11 Al quinto chilometro 21’34”:precede Montag, Palmisano e Garcia Leon. 10.10 Adesso è la spagnola Maria Perez che si mette davanti. 10.09 Sarà una gara da selezione naturale. Sono rimaste appena in 9 nel gruppo di testa. 10.06 Antonella Palmisano si mantiene sempre piuttosto coperta intorno alla terza/quarta posizione. E’ sempre Garcia Leon a dettare l’andatura. 10.05 Attenzione che il passo è veramente sostenuto.