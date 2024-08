L’ipocrisia misogina della sinistra su Angela Carini | finge di difenderla ma la tratta da isterica

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 1 agosto 2024) Laha parlato, e sarebbe stato meglio se non l’avesse fatto. Perché il retropensiero che emerge da certe dichiarazioni su, dopo l’abbandono del match contro Imane Khalif, è sconcertante. E, diciamolo, offensivo e misogino. Colpisce l’atleta e la donna, intorno alla quale si costruisce l’immagine, sostanzialmente, di una povera psicolabile, che non ha saputo reggere alle pressioni esterne, che si è fatta condizionare dalle polemiche politiche, che ha abdicato di fronte a un’avversaria che, invece, ha reagito a quanto successo con la rabbia dell’orgoglio. Il tutto con accenti paternalistici che tendono a trasformare questa ragazza che è – letteralmente – una combattente in una vittima imbelle e collateraledestra e dei suoi “peggiori istinti”.