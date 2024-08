Kate Middleton la notizia bomba sul suo ritorno

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 1 agosto 2024) Le Olimpiadi di Parigi stanno regalando momenti emozionanti che rimarranno impressi nella storia: dall’esibizione di Lady Gaga aldi Celine Dion, passando per le performance già leggendarie di Simone Biles. Un’assenza però si fa sentire: quella di, che non sarà a Parigi per supportare la nazionale inglese alle competizioni. La principessa del Galles, però è pronta a tornare. Ecco come. Leggi anche: Olimpiadi, choc dopo la gara di Triathlon: malori improvvisi tra gli atleti Leggi anche: Triste lutto per Harry e William: chi è morto Lasul suoDa oggi, in tutte le librerie, sarà possibile acquistare “Catherine, The Princess of Wales“, la biografia discritta da uno dei veterani dei Royal correspondent del Sunday Times: Robert Jobson.