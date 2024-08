Juve Milan e Napoli il mercato è un grosso problema | alle anti-Inter mancano tre colpi a testa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024)17 giorni all'inizio della nuova stagione di Serie A e lì in vetta è un gran sgomitare tra i vicoli stretti del calcio. Il gran bazar è frequentato da tutti i tipi di direttori sportivi, quelli che devono rivoluzionare e cambiare ogni cosa, ma anche quelli che invece intendono solo puntellare una rosa già collaudata. Una cosa è sicura: nessuno di questi ha ultimato il lavoro, a tutti manca ancora qualcosa per poter dire di aver consegnato nelle mani dell'natore una rosa completa in ogni reparto. A Bergamo Gasperini chiede rinforzi in ogni zona di campo, a partire dall'attacco, visto che ritiene El Bilal Touré (22) poco adatto al suo progetto. L'ivoriano tornerebbe più utile se impiegato come esterno, mentre come vice Scamacca (25) gradirebbe un profilo diverso.