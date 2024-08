Il Genoa cade contro un club di Serie B a -16 dall’esordio con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ilha perso in amichevoleil Brescia, squadra militante inB. Il Grifone, il prossimo 17 agosto, sarà il primo avversario delin campionato. KO SORPRENDENTE – Battuta d’arresto per il, che dopo aver vinto le due precedenti amichevoliVenezia e Mantova rispettivamente 1-3 e 2-3,il Brescia allo stadio Rigamonti. La squadra di Alberto Gilardino non fa giocare Albert Gudmundsson, che rimane in panchina per tutta la partita. Un vero e proprio forte indizio di mercato, visto che l’islandese potrebbe presto lasciare la maglia rossoblù per trasferirsi alla Fiorentina. Il match del Rigamonti si blocca al 36? con il gol di Moncini. Cross di Dickmann, servito da Bertagnoli di tacco, cross da sinistra dell’ex Spal, palla in area dove Moncini al volo insacca.