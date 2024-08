Il bilancio delle prime due fasi del ritiro Dodo trenino show | che intesa con Kean Kouame che si fa?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Hull City-Fiorentina ha chiuso la fase 2 delestivo. Quello del cantiere aperto, quello ’sigillato’ dal messaggio di Palladino al club, messaggio da rileggere come un sollecito per consegnargli il prima possibile rinforzi e volti nuovi. E proprio la sfida, il pari per 2-2 con l’Hull ha permesso all’allenatore di accendere i riflettori su quello che nella squadra funziona già piuttosto bene e quello che invece proprio non carbura. LE BUONE NOTIZIE. Il gioco largo e a tutta fascia diè senza dubbio il risultato migliore della prima parte dell’estate della Fiorentina. Il brasiliano riesce a esrsi come più gli piace. Spinge, converge, attacca, cerca la porta. E (buona notizia numero due), gli scambi e l’consembrano promettere una profondità di manovra che la Fiorentina non possedeva da tempo. Terzo dato positivo, i movimenti Barak.