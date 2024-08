Domenico il bambino di 2 anni ritrovato a Locorotondo | Si era nascosto sotto un albero impossibile vederlo dall’alto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) A, in provincia di Bari, il piccoloGallo, di due, è uscito dall’ospedale in cui era stato trattenuto per essere monitorato. Era statodopo otto ore di angoscia e ricerche, lo scorso 30 luglio. Il piccolo si era allontanato dalla casa di famiglia, situata nelle campagne, mentre giocava nel cortile. La comunità locale si è subito mobilitata per cercarlo, coinvolgendo polizia, autorità e cittadini. Per lungo tempo, nessuno ha trovato traccia del, scatenando preoccupazione e domande.Leggi anche:, il piccolonel bosco. Il papà: “Ho anche suonato la sua canzone preferita con il flauto per ritrovarlo” Il ritrovamento Ilè statoa circa due o tre chilometri da casa,undi fico.