Dai picchiatevi così facciamo i soldi | i teenager che si prendono a pugni a pagamento a Trieste

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un filmato di 51 secondi racconta il Fight Club di. Un pestaggio a, nel senso che chi assiste deve metterci i: 5 euro per vedere. Succede a Muggia, a 15 minuti da, e la storia la racconta Repubblica. Un’organizzazione disi ritrova in chat, versa le quote e poi centinaia di ragazzi si radunano nella piazza dei bus, nei parchi, nelle spiagge e nelle case. Ci si picchia e si beve. Il tutto a favore di telefonino. Sono 500 i minorenni identificati. Tra loro triestini e minori stranieri non accompagnati ospiti delle strutture di accoglienza. Ci sono marocchini, tunisini, albanesi e kosovari, molti trasferiti dalla Lombardia ae stranieri di seconda generazione. Adesso però la polizia ha cominciato a pattugliare le piazze.