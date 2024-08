Chi era Calamity Jane la regina del Far West?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 1 agosto 2024) Le figure epiche che compongono la mitologia del Farsono diverse, tutte accomunate da almeno due caratteristiche: l’appartenenza al genere maschile e la propensione per una vita rischiosa. Tra di loro, però, spicca la figura di,le cui gesta sono diventate leggenda. La narrazione vuole, infatti, che sia stata un’esperta pistolera, un’esploratrice dell’esercito e una cavaliera del Pony Express. Ma sarà tutto vero o, come spesso accade, alcune vicende sono state arricchite da una visione romantica e non perfettamente aderente alla realtà? Iniziamo con il dire cheè un nome dietro il quale si nasconde la vera identità di MarthaCanary. Questa, insieme alla sua data di nascita, che dovrebbe aggirarsi intorno al 1856, sono i pochi elementi certi della sua biografia.