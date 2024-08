Calendario ginnastica artistica oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 1 agosto tv italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024)giovedì 1°(ore 17.30) proseguono le gare dialledi Parigi. Alla Bercy Arena si assegnano altre medaglie: spazio all’attesissima finale del concorso generale individuale femminile, lache incorona la Reginetta della Polvere di Magnesio, ovvero l’atleta più completa sui quattro attrezzi. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale francese, con una lotta stellare tra diverse ginnaste di punta. L’Italia ha tutte le carte in regola per togliersi delle soddisfazioni: Manila Esposito e Alice D’Amato, reduci dall’argento conquistato con la squadra, possono ambire alla top-5 e magari giocarsi anche qualcosina in più se dovessero fare laperfetta e davanti dovessero arrivare dagli errori.