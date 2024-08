Bambina di 3 anni cade in piscina ad Antegnate la salva medico della Guardia di Finanza Meloni | Gesto eroico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Bergamo, 1 agosto 2024 – “Un profondo ringraziamento a Giuliana Corrado, maggioredi, che qualche giorno fa hato una bimba di tre. Richiamata dalle urla, ha trovato la piccola esanime sul fondo di unadi un parco acquatico di. Grazie al suo tempestivo intervento di rianimazione, il cuoreha ripreso a battere. Il suoè un esempio di dedizione, coraggio e professionalità”. È quanto ha scritto su Facebook la premier Giorgia. NNNN L’incidente inLa vicenda risale a un paio di settimane fa. Nel primo pomeriggio di domenica, la bimba si allontana dai genitori e – non è chiaro in che modo -in, finendo sul fondovasca per adulti, dove rimane per circa un paio di minuti, prima che una donna si accorgessesua presenza.