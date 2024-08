Angela Carini dopo il match e le polemiche il commento di Giorgia Meloni sulla pugile azzurra

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’incontro trae Imane Khelif è terminato bruscamente durante il primo round, in meno di un minuto. L’atleta italiana, che gareggiava nella categoria 66 kg, ha abbandonato ilsubitoi primi colpi dell’algerina, manifestando la sua disperazione inginocchiandosi sul ring della North Paris Arena e scoppiando in lacrime. Con questa sconfitta,ha detto addio ai Giochi olimpici agli ottavi di finale, mentre Khelif è avanzata ai quarti. >> “Sono felice come un bambino”. Lino Banfi, notizia più bella non c’è: gliel’ha data la figlia La destra italiana ha subito innescato una polemica, mettendo in dubbio il genere di Imane Khelif e accusando l’incontro di essere stato impari, a causa della presunta identità di genere dell’atleta algerina. La ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, ha addirittura parlato di “uomini che si identificano come donne”.