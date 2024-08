Alien | Romulus in uscita l’angosciante prequel a fumetti del film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 1 agosto 2024) Marvel Comics è pronta a presentare un albo aone-shot, inil prossimo ottobre, di. Si tratterà di un, rispetto al lungometraggio, e tratterà di uno dei misteri irrisolti che vedremo sul grande schermo.#1 sarà curato dal veterano dell’horror Zac Thompson (Absolute Carnage: Avengers) e disegnato dall’astro nascente Daniel Picciotto (Danny Ketch: Ghost Rider, X-Force). Il prossimo capitolo divedrà dei nuovi colonizzatori dello spazio alle prese con la creatura più raccapricciante di sempre. Just announced: #is getting a prelude one-shot comic from Marvel Comics this October. pic.twitter.com/Rre3Yef9Fr —(@Anthology) July 24, 2024 L’albo si collocherà prima degli eventi del, mostrandone un retroscena interessante.