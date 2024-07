Voli in ritardo bagagli smarriti e strutture sporche Aumentano le vacanze da incubo | come evitarle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Bergamo, 31 luglio 2024 – Erano pronti a gustarsi la vacanza in Sardegna, in una struttura prenotata tramite un noto sito web, ma quando sono arrivati hanno trovato un alloggio sporco, con rubinetti non funzionanti, umido, certamente non rispondente alla descrizione del sito. Il tutto alla modica cifra di 2mila euro, non rimborsabili. Una brutta disavventura per una coppia di Bergamo che ha segnalato la propria vicenda aRovinate di Assoturista (agenzia che offre consulenza gratuita dei propri avvocati, esperti nella tutela dei diritti del turista, nata nel 2009 quale ‘erede’ di precedenti campagne a difesa dei consumatori e dei turisti). Alla coppia è arrivata la magra consolazione di vedersi restituito il 10% di quanto speso nella prenotazione.