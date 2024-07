Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)DEL 31 LUGLIOORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACANTIERI SULL’AUTOSTRADA MILANO-NAPOLI QUESTA SERA E DOMANI SERA, IN FASCIA ORARIA 22:00-6:00, SARÀ CHIUSA LA STAZIONE DI CASSINO IN USCITA PER CHI PROVIENE DA NAPOLI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE DI SICUREZZA. IN ALTERNATIVA CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE LO SVINCOLO DI SAN VITTORE. ANCORA CANTIERI SULLAFIUMICINO sempre QUESTA SERA, A PARTIRE DALLE 21.30 SI TERRANNO I LAVORI DI MANUTENZIONE AI SISTEMI DI MONITORAGGIO DEL TERAFFICO. FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA DAL KM 12+800 AL KM 14+600, E’ PREVISTA LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE IN DIREZIONE FIUMICINO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral