Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 12:30 (Di mercoledì 31 luglio 2024) Viabilità DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CANTIERI SULL’AUTOSTRADA MILANO-NAPOLI QUESTA SERA E DOMANI SERA, IN FASCIA ORARIA 22:00-6:00, SARÀ CHIUSA LA STAZIONE DI CASSINO IN USCITA PER CHI PROVIENE DA NAPOLI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE DI SICUREZZA. IN ALTERNATIVA CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE LO SVINCOLO DI SAN VITTORE. ANCORA CANTIERI SULLA Roma FIUMICINO sempre QUESTA SERA, A PARTIRE DALLE 21.30 SI TERRANNO I LAVORI DI MANUTENZIONE AI SISTEMI DI MONITORAGGIO DEL TERAFFICO. FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA DAL KM 12+800 AL KM 14+600, E’ PREVISTA LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE IN DIREZIONE FIUMICINO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 11:30 - SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA – NAPOLI LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA RALLENTATA IN DIREZIONE NAPOLI IN PROSSIMITÀ DI ROMA TERMINI PER UN INCONVENIENTE TECNICO A UN TRENO. SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA POMEZIA VERSO IL GRA. IN CORSO VERIFICHE TECNICHE AL TRENO FERMO. VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 11. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE SULLA STATALE DEI MONTI LEPINI PER LAVORI TRA GIULIANO DI ROMA E CELLETA NELLE DUE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 10:30 - FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA POMEZIA VERSO IL GRA. SUL RACCORDO SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA IN INTERNA E TRA LA PONTINA E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SU VIA ARDEATINA ALTEZZA LIDO DI CINCINNATO NELLE DUE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 09:45 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA COLOMBO FILE TRA MALAFEDE E VITINIA NELLE DUE DIREZIONI. VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 09. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, TRA LAURENTINA E OSTIENSE E TRA CASSIA BIS E SALARIA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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