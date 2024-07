Una ragazza adolescente su quattro è vittima di violenza fisica o sessuale l’analisi dell’Oms

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un’analisi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblicata su The Lancet Child &Adolescent Health rileva che tra le ragazze adolescenti che hanno avuto una relazione, quasi un quarto – il 24%, precisamente, circa 19 milioni – ha subitoe/odal partner. Di queste, quasi 1 su 6 ha subitonell’ultimo anno. “Ladel partner inizia precocemente per milioni di giovani donne in tutto il mondo”, ha affermato la dottoressa Pascale Allotey, direttrice del Dipartimento di ricerca e salutee riproduttiva. “Dato che ladurante questi anni formativi critici può causare danni profondi e duraturi, deve essere presa più seriamente come un problema di salute pubblica, con un’attenzione alla prevenzione e al supporto mirato”.