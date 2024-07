Un caso senza precedenti Ladri in azione al Villaggio degli atleti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Non si ricordano: furti durante i Giochi Olimpici sì, ma non all’interno delOlimpico. Invece, a Parigi 2024 le denunce sono già cinque da quando glisono entrati nele hanno preso posto nelle loro camere, secondo quanto riferito da Le Parisien. Tra le vittime un rugbysta giapponese, che ha denunciato il furto della sua fede, di una collanina e di contante per 3.000 euro, e l’allenatore della squadra australiana di hockey, al quale è stata rubata la carta di credito. Nelolimpico, tradizionalmente, non c’è la polizia. Le delegazioni -, tecnici, sanitari - sono sorvegliate ognuna da un proprio servizio d’ordine. Neldi furti o reati denunciati, il personale del servizio d’ordine privato avverte la direzione del, che si rivolge al più vicino posto di polizia.