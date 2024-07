Tennis Parigi 2024 | Zverev e Alcaraz ok Auger-Aliassime elimina Medvedev

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Prosegue il torneo dimaschile, sui campi del Roland Garros, valido per i Giochi Olimpici di. TABELLONE AGGIORNATO Alexandersarà l’avversario di Lorenzo Musetti ai quarti di finale. Il tedesco ha rimontato uno svantaggio di 4-2 contro Popyrin nel primo set e ha chiuso il primo parziale, e mentalmente anche il match, 7-5. Nel secondo set l’australiano è uscito completamente dal match prendendo 6-3 in 38 minuti.arriva alla sfida con l’italiano senza aver perso set e con un oro olimpico da difendere. Un ottimo Carlosprosegue il suo percorso verso le medaglie. Lo spagnolo, impegnato oggi anche nel doppio con Nadal, ha battuto in due set Roman Safiullin (AIN). 6-4 6-2 il punteggio a favore del classe 2003 che, dopo un primo set molto equilibrato, è salito di intensità nel secondo parziale chiudendo in un’ora e mezza.