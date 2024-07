Tennis chi affronteranno Errani Paolini ai quarti del tabellone olimpico di doppio femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sarae Jasminesi sono qualificate per idi finale del torneo didelalle Olimpiadi di Parigi 2024: le azzurre, accreditate della terza testa di serie, nono conoscono il nome delle loro prossime avversarie. Nel prossimo turno, in programma domani, le azzurrele vincenti della sfida odierna tra le britanniche Katie Boulter ed Heather Watson e le brasiliane Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani, coppia numero 6 del seeding. Ildi, infatti, prevede in data odierna gli ultimi cinque incontri degli ottavi di finale, mentre isi giocheranno tutti domani. Le semifinali sono previste venerdì, infine entrambe le finali (per l’oro e per il bronzo) sono in programma domenica.