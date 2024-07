Startup italiane in crescita quante e quali sono | la classifica di Sifted 50

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Lein piena espansione, con un numero crescente di aziende che stanno facendo segnare tassi dinotevoli. Ladi50 per il 2024 evidenzia lepiù promettenti del Sud Europa, con l’Italia che occupa un posto di rilievo.in Italia: un settore inL’Italia si sta affermando sempre di più come un hub tecnologico in Europa, con Milano in testa come centro nevralgico dell’innovazione. Secondo il rapporto di, l’Italia ospita ben 24 delle 50più innel Sud Europa. Di queste, 12basate a Milano, seguita da Roma e Torino con 3 ciascuna. Questaè sostenuta da un aumento degli investimenti in venture capital e dal supporto di fondi di investimento statali come CDP Venture Capital e Azimut Group, chetra i più attivi nella, supportando ciascuno sette aziende.