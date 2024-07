Roberto Sergio presidente della Rai insediamento il 10 agosto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il consiglio d’amministrazioneRai, riunitosi il 30 luglio a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi alla presenza dell’amministratore delegato, prende atto delle dimissioni rassegnate dallaa far data dal 102024. A partire da tale data, ai sensi di legge e di statuto e nelle morenomina del nuovo Cda, le funzioni disono svolte dal consigliere più anziano di età che, nell’attuale composizione del Consiglio, è l’a.d.. I temi affrontati nel corsoseduta hanno riguardato l’ordinaria amministrazione, ed in particolare l’esamerelazione del responsabile per la PrevenzioneCorruzione riferita al primo semestre dell’anno in corso e l’approvazione di una serie di avvii e aggiudicazioni di gare per l’affidamento di servizi aziendali, nonché di alcuni contratti editoriali.