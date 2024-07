Roberto Herlitzka muore a 86 anni l’attore di Buongiorno notte

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 31 luglio 2024)a 86diSi è spento a 86, attore ci grande cinema e teatro, che ha lavorato con: Lina Wertmüller, Luigi Magni, Marco Bellocchio. La sua lunga carriera, costellata da circa 60 film, lo ha visto brillare nel panorama cinematografico e teatrale italiano, ottenendo diversi riconoscimenti: il Premio Ubu come migliore attore di teatro, ma anche, nel 2004, un Nastro d’argento come migliore attore e un David di Donatello come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Aldo Moro nel film di Marco Bellocchio. Sempre nel 2004 si è aggiudicato e ha ricevuto un Premio Gassman come miglior attore per gli spettacoli teatrali Lasciami andare madre e Lighea.