(Di mercoledì 31 luglio 2024) Firenze, 31 luglio 2024 – Lo hanno avvicinato in due, uno teneva distante la sua com pagna, l’altro gli ha bloccato il braccio e gli ha sfilato l’orologio. Non un orologio qualsiasi, ma une tecnologicissimo "Purnell Escape", in edizione limitata, del valore didi. E’ successo sabato scorso, in Borgo San Jacopo, a due passi da Ponte Vecchio. La vittima è un facoltoso americano di 69 anni, che vive tra la California e Dubai, a Firenze in versione turista. Sulla rapina indaga la Squadra mobile. Una banda di professionisti? Dalla descrizione fornita dalla vittima, iri sono due giovani sui vent’anni, forse italiani, forse dell’estpa, vestiti con un look da “maranza“, rapidi a darsela a gambe quando l’imprenditore ha tentato di inseguirli, invano.