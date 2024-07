Professioni | De Luca ProfessionItaliane ' oggi prima volta Ordini a Palazzo Chigi data storica'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug. (Labitalia) - "È unaquella di, perché è lache glivengono convocati a. Non è un segnale solo formale, ma sostanziale, che manifesta la volontà del Governo di ammodernare le regole poste alla base delleregolamentate, a 12 anni dall'ultima riforma. Dai consigli di disciplina alla formazione continua, dalle regime delle STP al Codice deontologico, passando per l'equo compenso e il praticantato: tutti ambiti che meritano di essere riconsiderati, come più volte abbiamo segnalato ai nostri Ministeri vigilanti". Così, con Adnkronos/Labitalia, Rosario De, presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, presente all'incontro nella sede del Governo anche in rappresentanza ditaliane, l'Associazione che raggruppa 24 dei 28professionali esistenti.