Perché gli atleti mordono le medaglie che hanno vinto?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 31 luglio 2024) C’è un gesto che nei giorni dei Giochi Olimpici, e quelli di Parigi 2024 non fanno eccezione, è tra i più familiari al pubblico che segue le varie gare sportive. Ed è quello che delle atlete e deglichela medaglia dopo averla vinta.mai si fa una cosa del genere? Diciamo subito che non c’è una data d’inizio specifica di questo rituale. Piuttosto, sembra essere legato alla tradizione degli antichi mercanti che per capire se l’oro che avessero davanti fosse vero, lo mordevano. L’oro infatti è un metallo duttile. E in purezza è morbido, il segno dei denti sul sulla moneta indicava la sua veridicità. Ecco che nel mordere la medaglia (anche quella d’argento e di bronzo) l’atleta conferma a sé stessa o a sé stesso di aver davvero compiuto un’impresa degna di nota. Vuole accertarsi insomma che sia tutto reale e non un sogno.