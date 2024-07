Pd le grandi manovre Evitato lo strappo la segreteria dem diventa unitaria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Bologna, 31 luglio 2024 – Un rimpasto di, così composto: 20 deleghe in totale, 10 membri appartenenti all’ara che che fa riferimento a Elly Schlein (in questa decina dovrebbe essere computato un membro a sé stante dell’area Rizzo Nervo), gli altri 10 che si divideranno tra 5 dell’area di Andrea De Maria e 5 dell’area di Francesco Critelli e Alberto Aitini, l’ormai ex minoranza che trova posto in una. È questa la rappresentazione plastica del punto di caduta trovato tra Federica Mazzoni, segretaria del Pd, e il resto dei dem che volevano un segnale dopo i risultati delle amministrative.