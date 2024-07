Parigi 2024 | Perissa Fdi ' per Angela Carini non sarà incontro ad armi pari'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - “Domani a, un'atleta italiana,, competerà nel pugilato contro un'altra atleta, l'algerina transgender Imane Khelif, che fu esclusa dai Mondiali per non aver superato i test ma che ora gareggerà alle Olimpiadi per un regolamento diverso. Trovo questa circostanza francamente preoccupante, pur condividendo pienamente il valore dell'inclusività, sono fermamente convinto che questononade vedrà fortemente svantaggiata l'atleta che, per forza di cose, potrà contare su un'inferiore prestanza e forza soprattutto perché in passato un'altra avversaria di Khelif ha riferito a margine dell'che in tutta la sua carriera non era stata mai colpita con così tanta violenza". Lo afferma Marco, deputato di Fratelli d'Italia e consigliere nazionale del Coni.