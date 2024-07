Ospedale di Fratta di Cortona aperto il DH Cardiologico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Arezzo, 31 luglio 2024 –didiil DHLe attività sono iniziate il 24 luglio scorso per i pazienti affetti da fibrillazione atriale Partita l'attività di DHdell’Ladi. La struttura ha l’obiettivo di trattare i pazienti affetti da fibrillazione atriale che devono essere sottoposti a cardioversione elettrica programmata. La Cardiologia dellada sempre si occupa di trattamenti antiaritmici, che fino a poco tempo fa venivano effettuati in PS e che oggi invece trovano una collocazione specifica. “Grazie all’apertura del Day Hospital- spiega Simona D’Orazio, Direttrice UOSD Cardiologia di- pazienti che necessitano di trattamenti speciali hanno un’area dedicata e quindi sarà ancora più confortevole, per loro e i loro familiari che li accompagnano”.