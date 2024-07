Napoli-Brest oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Alle 20:00 di mercoledì 31 luglioscenderanno in campo allo stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro, in occasione della quartadel precampionato degli uomini di Antonio Conte. Aspettando di definire il futuro di Victor Osimhen, con Romelu Lukaku che potrebbe sostituirlo, l’ex tecnico di Juventus e Inter si prepara a guidare i calciatori a disposizione in un test di spessore, contro una squadra che milita in Ligue 1 e che nella scorsa stagione è riuscita a piazzarsi al terzo posto, alle spalle solo di Paris Saint Germain e Monaco. Scaduto il periodo di vendita delSummer Pass (il pacchetto era disponibile fino al 28 luglio), per seguire l’è necessario l’acquisto in modalità Pay-Per-View al prezzo di € 6,99 ciascuna su One Football, la piattaforma che trasmette in diretta esclusiva il precampionato del