LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | oro per la Cina davanti alla Corea del Nord bronzo per la Gran Bretagna

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.54 La nostradeialledi2024 finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti. 11.51 Ecco la classifica finale:359.10del315.90304.38 Canada 299.22 11.48 Canada fuori dal podio! A cinque punti dle canadesi, sarà un amaro legno per McKay/Miller. 11.46delche chiude a 315.90 ed è argento. 11.44 Chiudono con un 82.56 le cinesi e un totale di 359.10: la medaglia d’oro è conquistata. 11.42 297.22 per il Messico che quindi sarà fuori dal podio. 11.40 Le britanniche fanno un ultimo tuffo da 77.76! Esecuzione perfetta del doppio salto mortale indietro con un avvitamento e mezzo: chiudono a 304.38. Ora si deve attendere il Canada. 11.39 Ecco la classifica dopo quattro dei cinquein programma:276.