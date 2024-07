LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Ungheria troppo forte finisce ai quarti il torneo degli sciabolatori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA14.33 Per oggi dallaè tutto. Grazie mille per averci seguito, agli amici di OA Sport un saluto e un buon proseguimento di giornata! 14.31 Italia che quindi adesso si concentra sulla prova a squadre di fioretto femminile di domani, dove c’è da andarsi a prendere quello che merita il valore delle ragazze. 14.29 Nella parte alta del tabellone la semifinale sarà Francia-Corea del Sud. I padroni di casa sono stati autori di una grandissima rimonta contro l’Egitto (45-41), mentre gli asiatici hanno surclassato 45-33 il Canada. 14.27 Sono infatti stati deidi finale pazzeschi. Gli Stati Uniti, testa di serie n.2, sono infatti stati sorprendentemente sconfitti dall’Iran 3-2. 14.25 Era difficile, ma sul 30-28 gli azzurri ci potevano credere. Un parziale di 7-4 subito da Curatoli ha complicato oltremodo le cose.