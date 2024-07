LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | sul tatami in contemporanea Polling e Parlati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:13 Shido per passività al napoletano del quartiere Ponticelli, che nell’unico precedente del 2022 si impose sullo statunitense. 10:12 Passiamo sul Mat 2 dove sta per terminare il primo minuto del duello trae Jayne. 10:10 ECCOLOOOOO! WAZA-ARI DI KIM! L’azzurra si qualifica per gli ottavi di finale dove sfiderà la fortissima croata Barbara Matic. 10:08 Ed è subito golden score, mentre sta per salire sul Mat 2 Christian. L’azzurro sfida l’americano John Jayne. 10:07 Sta crescendo di intensità ildi Kim, che continua ad attaccare. Passiva in questi istanti la lusitana, ma non arrivano shido. 10:06 Peccato. Sfiorato il waza-ari da Kim. L’azzurra ci prova con l’Ura Nage ma la portoghese evita il rovesciamento grazie ad un guizzo. 10:05 Ultimi 120 secondi del tempo regolamentare.