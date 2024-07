LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | serve l’impresa a Kim Polling negli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:53 Comoda vittoria per la britannica Katie-Jenima Yeats-Brown, si prosegue con Goshen (ISR)-Ogel (TUR), poi spazio all’ottavo di finale tra Kime la croata Barbara Matic. 10:48 L’australiana Aoife Coughlan piazza il waza-ari vincente per Ko-so-togari dopo pochi secondi di golden score e supera l’ungherese Gercsak. Sul tatami 1 ora la britannica Yeats-Brown e laka del Madagacar Rosoanaivo Razafy. 10:43 Continuiamo nel ping-pong tra le due categorie di peso di quest’oggi. Tornando al maschile vittoria per lo spagnolo di origini georgiane Tristani Mosakhlishvili e per il rumeno Alex Cret, che volano agli. 10:38 Completati altri due sedicesimi dei -70 kg femminili con le vittorie dell’uzbeka Guinoza Matniyazova e della belga Gabriella Willems. Mancano tre incontri al ritorno sul tatami dell’azzurra.