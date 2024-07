L’Ilva è di nuovo sul mercato | via alla vendita Le manifestazioni d’interesse entro il 20 9

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è disul. Con l’autorizzazionepubblicazione del bando da parte del ministro delle Imprese Adolfo Urso riparte ufficialmente l’iter didella società siderurgica. A breve diventeranno pubblici i criteri da rispettare per poter parteciparegara finalizzata “all’acquisizione dei beni e delle attività aziendali di Ilva in Amministrazione Straordinaria e Acciaierie d’Italia in As, nonché delle altre società appartenenti ai rispettivi gruppi”. Ledi interesse potranno essere inviateil 20 settembre. Sarà pubblicato, inoltre, uninvito a manifestare interesse per l’acquisizione di tutti i complessi aziendali di Sanac in As – società che faceva parte della galassia dei Riva – che ha stabilimento ad Assemini, Gattinara, Massa e Vado Ligure.