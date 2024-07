Kouda il Genoa ci sta facendo un pensierino Ancora da sciogliere il nodo degli esuberi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La fiducia dei tifosi nella squadra che affronterà la prossima stagione, non manca: i circa 300 abbonamenti in più rispetto alla fase di prelazione dello scorso anno (3.564 contro 3.243 e c’èoggi) lo dimostrano. La cinquantina di affezionati che hanno visto ieri dal vivo la sfida amichevole dello Spezia contro il Bochum, lo conferma. Ma dopo la vicenda della sospensione di Macia, si allontaneranno soltanto i cosiddetti ‘’ della rosa, o anche qualche pezzo pregiato? La questione rimane aperta. L’ad Gazzoli e il ds Melissano sono già andati via, sono rimasti giusto una giornata per una chiacchierata vis à vis con il tecnico D’Angelo e mentre ilfa unsu(che comunque rimarrebbe in prestito allo Spezia), il mister analizza l’ultima amichevole del ritiro in Val Gardena. Un ottimo test, finito bene, anche se il risultato, naturalmente è relativo.