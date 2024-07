Investito e ucciso da un' auto | muore un cucciolo d' orso in Trentino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un piccolo diè statoda un'mobile nella tarda serata di ieri, lungo la strada che collega gli abitati di Andalo e Molveno, all'altezza del ponte di Londìn, in. L'animale, di circa 6 mesi, è morto in seguito all'impatto. L'mobilista, che ha immediatamente allertato il numero unico di emergenza 112, ha riferito di aver intravisto altri animali, presumibilmente una femmina adulta e forse un altro piccolo. Sul posto è intervenuta una squadra del Corpo forestalee i Vigili del fuoco volontari. In giornata - fa sapere in una nota la Provincianoma di Trento - un ulteriore sopralluogo sarà compiuto dal Nucleo cinofilo cani da. La carcassa dell'animale sarà consegnata all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, mentre l'analisi dei campioni organici è affidata alla Fondazione Edmund Mach.