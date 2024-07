Il Pontedera si mostra La partita e poi la festa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) C’è un ricco programma che chiama a raccolta i tifosi deloggi allo stadio Mannucci: è quello della cosiddetta Serata granata. Si apre alle 18 con l’amichevole contro il Livorno (prezzi biglietti: 15 euro tribuna, 10 gradinata, gratis ragazzi fino a 14 anni e donne munite di tagliando), si va avanti con il Dj set e il servizio food by Voluttà e si chiude con la presentazione della squadra alla città, kermesse condotta dal direttore di Radio Bruno, Maurizio Bolognesi, con inizio alle 21 e che sarà trasmessa in diretta da 50Canale, come la. A proposito della quale Alessandro Agostini, allenatore delsi aspetta passi avanti: "Questa comincia ad essere una sfida vera, contro un avversario di livello, per cui mi aspetto qualcosa di diverso dalla mia squadra rispetto alla gara di dieci giorni fa, affrontata con soli tre giorni di allenamento nelle gambe.