Estate di cantieri in città | la mappa | Sistemiamo le ferite dell’alluvione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La sua agenda è fitta di nomi. Non di persone, ma di strade e di frazioni. E il fine settimana, quando molti scappano al mare, per lui diventa un momento buono per sopralluoghi in solitudine o insieme ai cittadini, oltre a quelli fatti con gli uffici competenti durante la settimana. "Finora avrò fatto oltre venti sopralluoghi fra strade, edilizia sportiva e scolastica", ammette l’assessore ai lavori pubblici Marco Sapia. Praticamente quasi uno al giorno visto che la nomina in giunta è arrivata un mese fa. Lala sta attraversando in lungo e in largo, onorando quella delega alle frazioni che con convinzione la sindaca Ilaria Bugetti gli ha conferito coerentemente con uno dei punti programmatici del suo mandato. Negli ultimi weekend, Sapia ha girato fra Figline, Viaccia, Castelnuovo, Santa Lucia e altre frazioni. "Rimango qui fino a Ferragosto".