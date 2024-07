Caldo e lavoro nel 2020 morti 4 200 lavoratori a causa dello stress termico

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nel recente rapporto intitolato “Heat at Work: Implications for Safety and Health” (Alte Temperature sul: Implicazioni per la Salute e Sicurezza), l’Organizzazione Internazionale del(Oil) sottolinea un fenomeno preoccupante e crescente: il numero di lavoratrici ea livello globale che si trovano a fronteggiare loè in continuo aumento. Questo rapporto rivela che le aree del mondo che in passato non erano abituate a condizioni di calore estremo ora stanno vivendo un incremento dei rischi legati a queste nuove circostanze climatiche. Al contempo, nei territori già notoriamente caldi, le condizioni lavorative sono diventate sempre più pericolose e insostenibili.