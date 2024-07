Benedetta Pilato chi è la nuotatrice? Conosciamola meglio dopo le parole di Elisa Di Francisca

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è laazzurra alle Olimpiadi di Parigi arrivata a un soffio dal podio.! Leggi anche: Olimpiadi 2024,e l’intervista imbarazzante dibetta Caporale, poi il commento didiFuori dal podio olimpico parigino per un centesimo di secondo,è la quartapiù importante al mondo. Per la giovanissima sportiva, comunque, si tratta di un risultato importante,l’oro conquistato ai mondiali di Budapest 2022. Chi ènella vita quotidiana? Scopriamo tutto di seguito! View this post on Instagram A post shared by benny (@) Etàha 19 anni: è nata a Taranto il 18 gennaio del 2005, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Fidanzato A quanto paremomentaneamente è single.