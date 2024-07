Accadde oggi 31 luglio | Roberto Miranda ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 31edricorrenze La Ferrari e il Cavallino rampante in onore di Francesco Baracca, perito durante la Grande Guerra. E il 311994 Gerhard Berger riportò la Rossa al successo in un Gran Premio dopo quasi quattro anni. Nel giorno dell’ottantesimo anniversario dalla nascita del modenese Franco Pincelli, morto durante il secondo conflitto mondiale e che in Serie A giocò con il ‘Canarino’ e la Fiorentina. Quel dì avrebbe compiuto la stessa età Ubaldo Narducci, tre presenze nel massimo campionato con il Bari.avrebbe festeggiato i novanta Saverio Leotta, per diverse stagioni allenatore in seconda del Catanzaro. Dei giallorossi calabresi fu anche giocatore e tecnico della prima squadra. Il 311944 è venuto al mondo, due presenze al Mondiale ’70.