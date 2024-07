Yu-Gi-Oh! TCG – Svelati i Duellanti europei per il World Championship

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 30 luglio 2024) Konami è felice di svelare i nomi dei setteche si sono guadagnati il diritto di rappresentare l’Europa nella categoria Yu-Gi-Oh! TCG ai prossimi Yu-Gi-Oh!. Durante il fine settimana, Yu-Gi-Oh! TCG è stato protagonista di 3 giorni emozionanti e ricchi di azione in occasione dell’EuropeanQualifier (WCQ) a Berlino, Germania. Come avvenuto lo scorso anno, 3 posti per lo Yu-Gi-Oh! WCS sono stati assegnati aiche si sono distinti neiQualifying Points (WQP) Playoff, venerdì 26 luglio, mentre altri 4si sono assicurati la partecipazione allo Yu-Gi-Oh! WCS dominando il Main event dell’European WCQ che si è concluso domenica 28 luglio, con Esteban Re (Italia) incoronato Campione Europeo.