Visite in ospedale decide l’algoritmo | medici in rivolta Come funziona il nuovo sistema che sconvolge l’Italia

(Di martedì 30 luglio 2024) L’Intelligenza Artificiale sta arrivando ovunque, anche dove non dovrebbe. A creare scandalo e polemiche è l’ultimo software che arriva a soppiantare il medico di famiglia, con unper gestire le diagnosi. Di fatto, sarà un algoritmo a stabilire se una visita sia urgente oppure no. Da qui la protesta dallo Snami dell’Emilia-Romagna, il sindacato nazionale autonomoitaliani: “Di questo passo per fare il dottore basterà uno scimpanzè ammaestrato!”.Il dottore di base dovrà solo compilare a suon di crocette una lunga schermata di voci, dopodiché il responso lo darà il computer. Potrebbe dunque capitare che a qualcuno venga assegnata una visita non urgente nonostante il professionista in carne e ossa, che ci conosce da anni, pensi il contrario, o viceversa.