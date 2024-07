Veri sentimenti di principe William per principe Harry rivelati nelle lettere inedite di Diana

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 30 luglio 2024) Il rapporto tra ile ilè attualmente inesistente. I due fratelli ne hanno passate tante insieme, soprattutto dopo la tragica scomparsa della madre, lassa, e si sono sempre sostenuti a vicenda. Tuttavia, ora le cose sono molto diverse:non si parlano nemmeno dopo l’uscita reale die Meghan e tutto ciò che ne è seguito. Come suggerisce il titolo del suo libro,si è sempre sentito una “riserva” nella famiglia reale, non una persona importante rispetto al fratello maggiore, che è stato addestrato per salire un giorno al trono. Non si sa se i due si riappacificheranno in futuro, ma è chiaro che il padre, re Carlo, non vuole altro.ha scritto molto sulla sua infanzia in Spare, ma ciò che sua madre pensava della sua relazione conquando era giovane ha delle zone d’ombra.