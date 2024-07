Trovato senza vita ’Toto’ il volto amico del Conad

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Commozione e tristezza a Scandiano ha suscitato la notizia della prematura morte di Antonio Panciroli. Aveva 44 anni. Panciroli, noto come ‘Toto’, è statoprivo dinella sua abitazione. Lavorava alSuperstore di Rubiera che ha espresso profondo dolore per la sua scomparsa. Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social in ricordo del 44enne. Lascia gli zii, le zie, i cugini, gli amici e gli altri parenti. I funerali si svolgeranno oggi alle 10.30 partendo in corteo, in forma civile, dalle camere ardenti del cimitero nuovo di Coviolo per la vicina ara crematoria. Sono possibili le visite alla salma a partire dalle 8.30 di oggi fino all’inizio dell’ultimo addio al 44enne. "Ciao Totone, grazie di tutto. Mancherai", scrivono su Facebook i colleghi del. Panciroli è stato ricordato come una persona "sempre gentile e sorridente".