Scienze della gastronomia ‘Sfornati’ i primi laureati

(Di martedì 30 luglio 2024) Il corso universitario die culturadel Campus di Cesena, con sede a Villa Almerici, ha ‘sfornato’ i. Il corso di studio, attivato nell’anno accademico 2021-22 dal Dipartimento die tecnologie agro-alimentari - Distal dell’Università di Bologna in collaborazione con altri Dipartimenti dell’Alma Mater, si inserisce in un contesto di crescente interesse da parte del mondo accademico nei confronti delle tematiche alimentari ed enogastronomiche. Il corso si distingue per uno spiccato taglio multidisciplinare, comprendendo insegnamenti non solo di ambito tecnico-scientifico ma anche di area umanistica. Inoltre, a integrazione del percorso didattico, studentesse e studenti possono avvalersi di un’ampia gamma di seminari di approfondimento teorico-pratico.