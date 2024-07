Rivoluzione Baldaccio Ultimata la rotatoria come cambia il traffico Pescaiola unita al centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) di Matteo Marzotti AREZZO La segnaletica sull’asfalto è di colore giallo a evidenziare se mai ce ne fosse bisogno che si tratta ancora di un cantiere da ultimare, ma di fatto ladella viabilità adesso è realtà. Da ieri pomeriggio, poco dopo le 17, la rotonda del sottopasso delè ufficialmente aperta al transito. Le prime auto, ma anche qualche mezzo pesante, hanno imboccato la nuova sede stradale con prudenza, quasi a voler prendere confidenza con un’opera che uniscealla zona di via Montefalco. Adesso raggiungere, ad esempio, Porta San Lorentino o il parcheggio, o quello della Cadorna per chi proviene danon richiederà più di transitare lungo viale Cittadini, via Vittorio Veneto e la stazione.